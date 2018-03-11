Видео с Михаилом Ефремовым, который в грубой форме с использованием нецензурных выражений общается во время спектакля со зрителями, прокомментировал знаменитый российский певец Юрий Лоза.

Лоза отметил, что у Ефремова всегда в голове матерщинное. Это вообще, по его словам, стало брендом, нормой. В пример он привел группу "Ленинград". Если группа признана "лучшей рок-группой России, хотя там один сплошной мат, значит – мы официально разрешаем мат произносить со сцены". При этом Лоза отмечает, что в СССР не матерились. Значит, поменялось что-то в восприятии.

"А что Ефремов? Он актер! Я давно говорил – актеры несамостоятельные существа. Они просто читают чужие тексты. Может, у Ефремова и нет других мыслей", - предположил Лоза.

В Интернете опубликовано видео, на котором Ефремов общается со зрителями, нецензурно выражаясь. Комментировать эту запись актер отказался и объяснил почему.