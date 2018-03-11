Лоза о нецензурщине Ефремова: "это становится нормой, тут нечему удивляться"
11 марта 2018, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]
Видео с Михаилом Ефремовым, который в грубой форме с использованием нецензурных выражений общается во время спектакля со зрителями, прокомментировал знаменитый российский певец Юрий Лоза.
Лоза отметил, что у Ефремова всегда в голове матерщинное. Это вообще, по его словам, стало брендом, нормой. В пример он привел группу "Ленинград". Если группа признана "лучшей рок-группой России, хотя там один сплошной мат, значит – мы официально разрешаем мат произносить со сцены". При этом Лоза отмечает, что в СССР не матерились. Значит, поменялось что-то в восприятии.
"А что Ефремов? Он актер! Я давно говорил – актеры несамостоятельные существа. Они просто читают чужие тексты. Может, у Ефремова и нет других мыслей", - предположил Лоза.
В Интернете опубликовано видео, на котором Ефремов общается со зрителями, нецензурно выражаясь. Комментировать эту запись актер отказался и объяснил почему.
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