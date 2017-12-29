Юрий Лоза опечален необоснованной популярностью Бузовой

Популярный исполнитель Юрий Лоза поделился планами на новогодние праздники, а также выразил негодование подбором звёзд для праздничных телешоу. Особо его волнует Ольга Бузова. Юрий Лоза назвал сотрудников «Первого канала» балбесами

Юрий Лоза в беседе с журналистами отметил, что популярность ведущей телепроекта Дом-2 Ольги Бузовой несправедлива и необоснованна. "Меня не выпускают в телевизор, а раскручивают какую-то Бузову. Ну, пусть так", - с грустью отметил 63-летний исполнитель. Артист рассказал, что Новый год встретит на Поклонной горе, куда его пригласил ТВЦ для выступления, которое состоится после боя курантов, пишет "Экспресс-газета". Певец посетовал на то, что его песня под названием "Прошел год" не стала популярной. Хотя ведущая Ольга Бузова своими незамысловатыми песенками более любима зрителями.