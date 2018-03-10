Эммануил Виторган рассказал, что на рождении дочери жена не остановится
10 марта 2018, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]
Своими эмоциями от рождения дочери поделился актер Эммануил Виторган. Он рассказал, как выбирали имя малышке. Виторган сообщил, как рожала Ирина и какие у нее планы на будущее.
По словам 78-летнего актера, рождение дочери - это огромное счастье. Тем более для его супруги, которая долгие годы не могла родить ребенка. По словам Виторгана, жена родила легко, сейчас чувствует себя хорошо и не хочет останавливаться на рождении дочки.
Имя ребенку выбирали долго, друзья и родные присылали целые списки на выбор, рассказал актер Пятому каналу. И вдруг случайно супруги увидели имя Этель. Сомнений не оставалось, тем более когда посмотрели, что имя является олицетворением добра.
"И нет никакой мысли о том, что я, достаточно пожилой человек, что я смогу увидеть? Все увижу! И как она замуж выйдет - в том числе!" - сказал счастливый Эммануил Виторган.
В пятницу, 2 марта, поклонники Эммануила Виторгана пришли в восторг, узнав о пополнении в семье актера.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ирина Виторган рассказала о своей беременности в 55 лет и назвала имя дочери
Эммануил и Ирина Виторган показали новорожденную дочку своему другу