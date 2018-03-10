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Эммануил Виторган рассказал, что на рождении дочери жена не остановится

10 марта 2018, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Эммануил Виторган рассказал, что на рождении дочери жена не остановится
globallookpress.com

Своими эмоциями от рождения дочери поделился актер Эммануил Виторган. Он рассказал, как выбирали имя малышке. Виторган сообщил, как рожала Ирина и какие у нее планы на будущее.

95-летний Этуш искренне поздравил 78-летнего Виторгана с рождением дочки

95-летний Этуш искренне поздравил 78-летнего Виторгана с рождением дочки

По словам 78-летнего актера, рождение дочери - это огромное счастье. Тем более для его супруги, которая долгие годы не могла родить ребенка. По словам Виторгана, жена родила легко, сейчас чувствует себя хорошо и не хочет останавливаться на рождении дочки.

Имя ребенку выбирали долго, друзья и родные присылали целые списки на выбор, рассказал актер Пятому каналу. И вдруг случайно супруги увидели имя Этель. Сомнений не оставалось, тем более когда посмотрели, что имя является олицетворением добра.

"И нет никакой мысли о том, что я, достаточно пожилой человек, что я смогу увидеть? Все увижу! И как она замуж выйдет - в том числе!" - сказал счастливый Эммануил Виторган.

В пятницу, 2 марта, поклонники Эммануила Виторгана пришли в восторг, узнав о пополнении в семье актера.

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Эммануил Виторган рассказал, что на рождении дочери жена не остановится

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Пикап-тренинг оказался смертельным для москвича

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Фигуристка Трусова первой выполнила сложнейший прыжок и выиграла чемпионат мира

Фигуристка Трусова первой выполнила сложнейший прыжок и выиграла чемпионат мира

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У российского спортсмена возникли проблемы с поездкой на бой в США

У российского спортсмена возникли проблемы с поездкой на бой в США

Российский боец MMA Майрбек Тайсумов не сможет участвовать в ближайшем поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Эвана Данэма. У него возникли проблемы с оформлением документов.

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Коллега Шейнина прокомментировал его конфликт с экс-бойцом АТО

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Мужа Аниты Цой экстренно прооперировали в Германии

Мужа Аниты Цой экстренно прооперировали в Германии

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Лена Миро прокомментировала скандал с Михаилом Ефремовым: "пьяное ничтожество"

Лена Миро прокомментировала скандал с Михаилом Ефремовым: "пьяное ничтожество"

Лена Миро прокомментировала скандал с выступлением Михаила Ефремова в Самаре. По ее словам, своим поведением актер проявил неуважение по отношению к зрителям. Блогерша считает, что актер позорит своего отца.

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Самую большую школу в России построят на территории промзоны ЗИЛ

Самую большую школу в России построят на территории промзоны ЗИЛ

Самую большую школу в России планируют построить на территории бывшей промзоны ЗИЛ. В ней смогут учиться 2,5 тысячи ребят. На базе школы откроют так же детский технопарк "Кванториум".

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Арктические льды не будут таять в ближайшие 40 лет

Арктические льды не будут таять в ближайшие 40 лет

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Командир ВСУ рассказал о мечте дойти до Москвы

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Экипировка "Ратник" получит новый нож и гермошлем

Специалисты Вооруженных сил РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса устранили все недочеты экипировки "Ратник", сообщил начальник военно-научного комитета Сухопутных войск РФ Андрей Романюта.

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