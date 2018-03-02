Эммануил Виторган, справивший 78-летие, стал отцом в третий раз
2 марта 2018, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 2 марта, поклонники Эммануила Виторгана пришли в восторг, узнав о пополнении в семье актера. Таинственное сообщение ранее появилось на страничке артиста в социальной сети Facebook.
В аккаунте 78-летнего Виторгана, согласно некоторым данным, был опубликован пост, в котором 56-летняя жена актера Ирина разыскивает няню. Впоследствии сотрудники издания "СтарХит" связались с женщиной и выяснили, что в семье действительно пополнение. Она также поблагодарила журнал за поздравления.
Согласно некоторым данным, у четы Виторган родилась девочка, однако в настоящий момент подтверждения этой информации нет.
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