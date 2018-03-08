Эммануил и Ирина Виторган показали новорожденную дочку своему другу

Эммануил и Ирина Виторган наслаждаются родительскими чувствами. Дочка Этель стала первым ребенком 56-летней супруги актера Ирины. Певец Феликс Царикати рассказал, что малышка похожа на свою маму. Людмила Нарусова поздравила сватов Ирину и Эммануила Виторган с рождением дочки

Артист отметил, что самой Ирине кажется, что дочка похожа на отца, на Эммануила Виторгана. Счастливые родители, вероятно, показали другу фото семидневной малышки. И вот что сказал Царикати: "На Иришу девочка больше похожа. Черненькая, хорошенькая, с пухлыми щечками. Крупненькая малышка, даже не скажешь, что ей всего 7 дней. Ириша со мной спорила: «Дочка — вылитый Эммачка!»".

По словам певца, родители души не чают в ребенке и все свое свободное время посвящают только дочке, - сообщает teleprogramma.pro.

Новости о рождении ребенка в семье Ирина и 78-летнего Эммануила Виторгана обрадовала их родственников. Одной из первых супругов поздравила сватья Людмила Нарусова. Сын Виторгана Максим женат на дочери Нарусовой Ксении Собчак.