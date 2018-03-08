Эммануил и Ирина Виторган показали новорожденную дочку своему другу
8 марта 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Эммануил и Ирина Виторган наслаждаются родительскими чувствами. Дочка Этель стала первым ребенком 56-летней супруги актера Ирины. Певец Феликс Царикати рассказал, что малышка похожа на свою маму.
Артист отметил, что самой Ирине кажется, что дочка похожа на отца, на Эммануила Виторгана. Счастливые родители, вероятно, показали другу фото семидневной малышки. И вот что сказал Царикати: "На Иришу девочка больше похожа. Черненькая, хорошенькая, с пухлыми щечками. Крупненькая малышка, даже не скажешь, что ей всего 7 дней. Ириша со мной спорила: «Дочка — вылитый Эммачка!»".
По словам певца, родители души не чают в ребенке и все свое свободное время посвящают только дочке, - сообщает teleprogramma.pro.
Новости о рождении ребенка в семье Ирина и 78-летнего Эммануила Виторгана обрадовала их родственников. Одной из первых супругов поздравила сватья Людмила Нарусова. Сын Виторгана Максим женат на дочери Нарусовой Ксении Собчак.
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