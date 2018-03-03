Ирина Виторган рассказала о своей беременности в 55 лет и назвала имя дочери

Супруга Эммануила Виторгана Ирина рассказала о рождении дочери, а также обнародовала ее имя. Согласно последним данным, 55-летняя жена актера впервые стала матерью 26 февраля текущего года.

По признанию самой Ирины, в течение двадцати лет ей пришлось решать проблемы со здоровьем, чтобы самостоятельно выносить и родить ребенка, и лишь теперь это стало возможным, передает "7 дней".

В настоящий момент родители не могут наглядеться на свою малышку, которая получила красивое имя Этель. Ирина Виторган призналась, что девочка невероятно похожа на отца. Кроме того, по ее словам, крошка очень воспитанная и спокойная: хорошо спит, почти никогда не плачет.