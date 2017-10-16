Из-за смерти актера Дмитрия Марьянова отменили спектакль "Нереальное шоу" в Томске. Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался 15 октября на 48 году жизни в Подмосковье.

"Нереальное шоу" — спектакль по пьесе французского писателя Бернара Вербера. Его поставил режиссер Алексеяй Кирющенко. В двух главных ролях были задействованы Дмитрий Марьянови и Любовь Толкалина.

"Спектакль отменен в связи со смертью актера, денежные средства возвращаются", — сообщил РИА Новости представитель организатора показа в Томске, компании "Городские зрелищные кассы".

Известный актёр Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье, 15 октября, в возрасте 47 лет. По предварительной информации, причиной смерти мужчины стал оторвавшийся тромб. Росздравнадзор проверит информацию о том, что в Подмосковье "скорая помощь" не смогла из-за загруженности приехать на вызов к актёру.

Читайте интервью Дмитрия Марьянова, которое он давал в 2016 году "Аргументам недели". Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался 15 октября.