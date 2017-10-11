Автор фейка о смерти Хворостовского повинилась перед певцом

Автор сообщения о смерти Дмитрия Хворостовского признала свою вину в распространении ложной информации и принесла извинения певцу.

Журналист «Комсомольской правды» Елена Бодуэн написала в своем Facebook, что ей «очень стыдно». По словам Бодуэн, она написала новость о том, что Хворостовский якобы скончался, на основании сообщения, размещенного в интернете неким человеком. Корреспондент призналась в том, что впервые в жизни не стала проверять данные.

Напомним, ранее информацию о кончине больного раком Дмитрия Хворостовского опровергли в его окружении. По словам директора певца, Хворостовский жив и находится в настоящее время дома.