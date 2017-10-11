Сообщение о смерти Хворостовского опровергли в окружении певца

Появившаяся в СМИ информация о смерти Дмитрия Хворостовского не соответствует действительности. Об этом сообщил директор певца.

Слова Марка Хилдрю процитировало РИА Новости. Хилдрю заявил, что Хворостовский жив и в настоящее время находится дома. С опровержением также выступила супруга артиста Флоранс Хворостовская.

Ранее о кончине Дмитрия Хворостовского в социальных сетях сообщила Елена Мизулина. Через некоторое время член Совета Федерации удалила данную информацию, пояснив, что ее ввели в заблуждение СМИ.

В 2015 году у Хворостовского обнаружили опухоль мозга. Ранее «Аргументы недели» писали, что из-за болезни певец отменил концерт в Москве.