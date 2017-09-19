Хворостовский отменил концерт в столице из-за болезни

Как сообщает "Москва 24" оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил свой концерт в столице из-за болезни.



Выступление артиста должно было состояться 26 сентября. Отмечается, что консерватория не может вернуть зрителям деньги за билеты, потому что их продавали другие организации.



Это не первый случай, когда артист вынужден отменить концерты по состоянию здоровья. В июне стало известно, что он не будет выступать в Венской опере в ноябре этого года, а также в марте и июне 2018 года.



Два года назад врачи обнаружили у Хворостовского опухоль мозга.



