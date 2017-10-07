Клип с Путиным, Меркель, Трампом и Обамой стал хитом YouTube

Блогеры решили поздравить лидера от имени первых лиц других государств. Авторы написали свои слова на мелодию композиции Егора Крида и MOLLY "Если ты меня не любишь", а героям ролика пририсовали лица политиков.

Клип за сутки просмотрели миллион человек.

На протяжении 3-минутного видео затрагиваются громкие темы, например, о прослушке европейских политиков, санкциях, давлению со стороны, скандалов вокруг личной жизни героев. Например, «Трамп» утверждает, что отменил бы «надоевшие» санкции, однако давление не позволяет сделать этого. «Путин» задается вопросом, как «Меркель» могла дать «Обаме» «прослушку с ночи до утра», отсылая к скандалу вокруг прослушивания европейских лидеров. Затем «президент РФ» призывает «канцлера ФРГ» «быть собой, как я».

Напомним, 7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполняется 65 лет.

Ранее сообщалось, что культовый британский бренд Matchless, с 1899 года известный производством мотоциклов и одежды, представил кожаную куртку, вдохновленную образом президента России Владимира Путина.

В Берлине сегодня появилось граффити с изображением российского президента.