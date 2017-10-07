В день рождения Путина в Берлине появилось граффити с его изображением

В Берлине сегодня появилось граффити с изображением российского президента.

Помимо Владимира Путина, на картине изображены 2 голубя, одна из птиц сидит на руке президента РФ. Уличные художники украсили граффити строками из стихотворения «Ода к радости» Фридриха Шиллера, слова написаны на русском и немецком языках. ТАСС отмечает, что изображение появилось недалеко от того места, где во время холодной войны проходила стена, разделявшая Берлин на 2 части.

Российский лидер в субботу отмечает 65-летний юбилей. Ранее «Аргументы недели» писали, что Владимира Путина поздравил его белорусский коллега Александр Лукашенко.