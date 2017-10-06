Британские дизайнеры создали коллекцию одежды ко дню рождения Путина

Культовый британский бренд Matchless, с 1899 года известный производством мотоциклов и одежды, представил кожаную куртку, вдохновленную образом президента России Владимира Путина.

Кожаная куртка Putin Jacket стоимостью 1,7 тысячи долларов изготовлена из инновационной высокотехнологичной кожи, способной выдержать 40-градусный мороз. Ее тепловые качества и водонепроницаемость увеличены вдвое.

"Мы считаем президента России современным супергероем, при этом отдаем дань уважения таким его качествам, присущим мировому лидеру, как сильный характер, брутальный образ, чувство юмора и спокойствие", - рассказал управляющий директор компании Мануэле Маленотти.

На рукаве всех курток коллекции будет стоять номер "6595", указывающий на протяженность самой большой страны в мире от крайней западной до самой восточной точки на карте Google Map. Будущая "путинская" линия будет включать в себя парку, пальто и другие куртки из вощеного хлопка.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, что политик будет делать в свой день рождения.









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