Песков рассказал, что Путин будет делать в свой день рождения

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, что политик будет делать в свой день рождения.

Дмитрий Песков сообщил, что на субботу, 7 октября, у главы государства запланировано множество дел, в частности, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности и целый ряд телефонных разговоров, а также ответов на поздравления.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова пресс-секретаря президента России, чаще всего Владимир Путин отмечает день рождения с родными и близкими людьми, но иногда празднует и со своими коллегами по работе.