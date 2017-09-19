Скульптор ответил на критику Макаревича памятника Калашникову

Скульптор Салават Щербаков, создавший памятник знаменитому российскому оружейнику Михаилу Калашникову, призвал музыканту, лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревиче не лезть "в профессию".

Андрей Макаревич по образованию архитектор, выпускник московского архитектурного института.

В России 19 сентября отмечают День оружейника и состоялось открытие памятника Калашникову.

Памятник установлен на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве. На церемонии открытия монумента выступила дочь Калашникова Елена и министр культуры Владимир Мединский. Глава Минкульта заявил, что Михаил Калашников воплощал в себе "лучшие черты русского человека".

Лидер группы "Машина времени" памятник раскритиковал. На своей странице в Facebook музыкант написал, что "АК" был создан после ВОВ. Памятник он назвал бездарной и уродливой скульптурой. " Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?" - заключил Макаревич.

Скульптор уже ответил на недовольство Макаревича. Щербаков призвал музыканта "не лезть" в профессию. "Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел", — сказал Щербаков в интервью RT.