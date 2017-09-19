Андрей Макаревич, отличающейся своей прямотой и принципиальной позицией, раскритиковал памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, установленный сегодня в Москве.

По мнению музыканта, гордиться человеком, создавшим оружие, из которого были убиты «миллионы» людей, неправильно. «…вот что интересно — войну с фашистами АКМ (Автомат Калашникова модернизированный) не застал… Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?» — вопрошает Макаревич в своем Facebook.

Не оценил лидер «Машины времени» и художественную ценность скульптуры, автором которой стал народный художник России Салават Щербаков. Он назвал ее «бездарной и уродливой». Не понаслышке знающий, что такое худсоветы и прочая цензура, Макаревич отметил, что «даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет». Между тем, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал автомат Калашникова культурным брендом России, а его изобретателя – воплощением самых лучших качеств русского человека.



