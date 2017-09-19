Памятник Михаилу Калашникову торжественно открыли в Москве
19 сентября 2017, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 19 сентября, в Москве торжественно открыли памятник выдающемуся конструктору оружия Михаилу Калашникову.
Монумент появился в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская. В церемонии открытия памятника Михаилу Калашникову принял участие министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Как уточняет ТАСС, глава ведомства отметил, что Михаил Калашников являлся воплощение самых лучших качеств русского человека – он обладал честностью, простотой и, конечно, одаренностью. Мединский добавил, что автомат Калашникова – это культурный бренд России.