Знаменитый российский режиссер Никита Михалков заявил, что никогда в жизни не был в екатеринбургском "Ельцин Центре".

Деятель культуры добавил, что ему это и не надо, чтобы критиковать данное заведение - он знает достаточно правдивой информации, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее Никита Михалков в рамках слушаний в Совете Федерации заявил, что деятельность "Ельцин Центра" самым жестким образом разрушает национальное самосознание российских детей. Позже вдова первого президента РФ Наина Ельцина выразила свое возмущение высказыванием режиссера.