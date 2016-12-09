В «Ельцин-центре» сомнительно излагают историю России, из-за чего ежедневно у сотен детей, его посетителей, искажается национальное самосознание. Так считает режиссер и общественный деятель Никита Михалков.

Глава Фонда культуры РФ Никита Михалков выступил 9 декабря в Верхней палате российского парламента и рассказал об опасности центра имени Бориса Ельцина, который находится в Екатеринбурге.

Экскурсии и лекции в ельцинском центре режиссер назвал «инъекциями» по развалу национального самосознания подрастающего поколения. Глава российского фонда культуры считает, что деятельность центра нуждается в немедленной корректировке: необходимо показать и другую позицию при взгляде на историю России.

Напомним, «Ельцин Центр» открылся в уральской столице в ноябре 2015 года. Основное назначение центра – сохранение и изучение исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина.