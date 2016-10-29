Легендарный музыкант и автор песен Боб Дилан прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе.

Дилан заявил, что принимает премию и признался, что лишился дара речи, узнав о награждении. Интересно, что после появления информации о присуждении ему Нобелевской премии по литературе Дилан активно выступал, однако ни разу не упомянул об этом факте.

Уточняется, что на текущей неделе Боб Дилан сам позвонил в Шведскую академию и заявил о своем решении принять награду, говорится на официальном сайте академии. Артист добавил, что невероятно польщен.