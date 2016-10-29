Боб Дилан прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе

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Пассажир упал на рельсы в московском метро, на оранжевой ветке сбой
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МЭР: к 2019 году в РФ будет остановлен рост добычи нефти
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У станции московского метро найдено тело молодого мужчины
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Захарова: снимки обстрелянной в Идлибе школы - поддельные
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Президент отказал Генштабу в продолжении авиаударов
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В Омске упавшего с пятого этажа ребенка спасли бельевые веревки
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Бывший преподаватель МГУ погиб от переохлаждения в центре Москвы
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Путин не является сторонником нагнетания напряженности – Кремль
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Строители избили священника за отказ с ними выпить
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Вор попытался стянуть сумку на глазах у зампрокурора и был сразу пойман
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Бивол проведёт рейтинговый бой против Махтеенко 29 октября в Екатеринбурге
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ЦБ РФ оставил без изменений ключевую ставку
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Медведев и Лукашенко встретились в Минске
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Дефицит бюджета РФ в будущем году составит астрономическую сумму
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Определились все четвертьфиналисты розыгрыша Кубка России по футболу
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Российский хоккеист погиб в Таиланде
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Московского дворника уволили, а он решил взорвать два дома
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Кальмары массово выбросились на берег на Сахалине
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Эксперты: отзыв лицензий у банков может привести к росту безработицы в России
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Школьник из Красноярского края бросил в лицо учителю стул
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У московского бизнесмена украли сумку с 20 млн рублей внутри
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В одном из парков Хабаровского края нашли труп студента без головы
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Порошенко и Эрдоган побеседовали по телефону
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Новосибирский шахматист всем проиграл, но все равно получит 280 тысяч
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Землетрясение в Италии попало на видео (ВИДЕО)
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Владимир Путин: Провокации против НАТО недопустимы!
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В стране выдался на редкость сладкий год
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Российская Госдума считает, что налог на вклады не имеет смысла
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Путин предложил мировому сообществу план спасения Ближнего Востока
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Россия подготовила доказательства нарушений США по Сирии для Совбеза ООН