Нобелевскую премию по литературе получил легендарный музыкант

В четверг, 13 октября, стало известно, что Нобелевская премия по литературе в этом году досталась легендарному американскому музыканту и писателю Бобу Дилану.

Церемония вручения награды "За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции" состоится 10 декабря в Стокгольме, сообщила постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус. Отметим, что Боб Дилан как победитель получит премию в размере восьми миллионов шведских крон, что составляет 923 тысячи долларов США.

В 2016 году на звание лауреата Нобелевской премии по литературе также претендовали японский писатель Харуки Мураками, кенийский писатель Нгуи Ва Тхионго, драматург из Норвегии Юн Фоссе, американский литератор Филипп Рот, сирийский поэт Адонис и прозаик из США Дон Делило.

Отметим, что Боб Дилан, который является кумиром целого поколения - внук эмигрантов из российской Одессы.

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