В Швеции возмутились высокомерием Боба Дилана

Американский музыкант Боб Дилан продолжает хранить молчание по поводу принятого решения о присуждении ему Нобелевской премии по литературе. С момента объявления решения певец так и не вышел на связь.

С 13 октября, когда присуждающая премию Шведская академия объявила о своем решении, Дилан хранит молчание и не отвечает на звонки. До сих пор неизвестно, приедет ли музыкант на церемонию вручения, которая должна состояться 10 декабря в Стокгольме. Писатель Пер Вестберг, являющийся членом академии, осудил такое поведение легендарного исполнителя, назвав его “высокомерным” и попросту “невежливым”.

Премия, на которую в этом году в числе прочих претендовали японский писатель Харуки Мураками и сирийский поэт Адонис, была присуждена Дилану за “создание новой поэтической выразительности в рамках песенных традиций США”.

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