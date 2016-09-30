На Украине Хрюшу и Степашку объявили вне закона

На территории Украины запрещена трансляция детского канала «Карусель» из-за передачи «С добрым утром, малыши!». Такое решение принял 30 сентября Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

В одной из передач цикла «С добрым утром, малыши!» была показана карта с российским Крымом. Власти сочли это пропагандой и запретили канал. Карта была показана в рубрике «Погода», сообщает «АН- Крым». Нацсовет Украины счел нарушением трансляцию виртуальной карты Российской Федерации, которая включала и «аннексированный» Крым.

Под запрет также попали каналы Соmedy TV и «Наш футбол»: первый уже прекратил вещание, а второй, как решил Нацсовет страны, нарушил закон о рекламе.

В феврале украинский Нацсовет по телевидению запретил ретрансляцию 15 российских телеканалов в украинских кабельных сетях. Причины для изъятия этих телеканалов - нарушения законодательства в части национальной безопасности и законов о рекламе. Похоже, что главная задача Нацсовета – сделать жизнь обывателя как можно скучнее.