Трансляцию четырех российских телеканалов запретил 31 августа Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания: «Радость моя», «Мир сериала», «Телерадиосеть Благих Новостей» и «Интересное ТВ».

В пресс-службе надзорного ведомства сообщают, что упомянутые каналы регулярно нарушали украинское законодательство. Так, например, в эфире телеканала «Радость моя» 1 августа 2016 года транслировалась передача «Ради чего стоить жить», - украинское ведомство сочло, что материал про династию российских военных «создает для зрителей положительный образ российского офицера, что имеет признаки нарушения закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Телеканал «Мир сериала» транслировал коммерческую рекламу, а она которая «содержится в программах и передачах иностранных телерадиоорганизаций, .. не подпадающих под юрисдикцию государств-членов Европейского Союза».

Транслировавшиеся 11-12 августа телевикторины в программе передач канала «Мир сериала» была упомянута телевикторина «Счастливый час», которая противоречит закону «О телевидении и радиовещании»: интерактивные конкурсы в Украине запрещены, передает «Росбалт».