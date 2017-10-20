В крови въехавшей в толпу людей в Харькове обнаружены наркотики

Согласно данным проведенной экспертизы, у 20-летней Елены Зайцевой, управлявшей автомобилем Lexus, который в результате ДТП насмерть сбил пятерых людей в Харькове, в крови обнаружены опиаты.

О результатах медицинской экспертизы рассказал прокурор Максим Блохин в ходе избрания меры пресечения подозреваемой. Он заявил в зале суда ходатайство о приобщении копии результатов к материалам дела.

Адвокат девушки отметил неожиданность появления улики: еще утром следователь сообщил ей, что алкоголь в организме подзащитной не был обнаружен. Суд объявил перерыв и дал защите ознакомиться с новыми материалами дела.

Протаранивший пешеходов в Харькове автомобиль был замечен в других нарушениях правил дорожного движения, пишет на личной странице в социальной сети Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко и размещает видео.

Родственники 46-летней Натальи Умаевой обратились к журналистам с просьбой помочь в поисках женщины, которая пропала после ДТП в Харькове. Женщина находилась на перекрестке и разговаривала с дочкой по телефону.