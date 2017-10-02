"Исламское государство" взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе. Согласно заявлению группировки, устроивший нападение местный житель принял ислам несколько месяцев назад.

В ИГ заявили, что преступление было совершено как ответ на призыв атаковать страны антиигиловской коалиции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на новостную структуру группировки.

Преступник был найден мертвым в своем номере. Как сообщает полиция, он покончил с собой.

"Исламское государство" (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

Вооруженное нападение на людей произошло на концерте неподалеку от казино Mandalay Bay. В США полиция уточнила данные о погибших и раненных в результате стрельбы. По информации шерифа, погибли более 50 человек, более 200 человек получили ранения.