В Лас-Вегасе неизвестный устроил стрельбу по людям в казино, есть жертвы

В Соединенных Штатах Америки два человека погибли и 24 человека ранены в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Вооруженное нападение на людей произошло на концерте музыки стиля кантри неподалеку от казино Mandalay Bay.

Злоумышленник начал стрелять по людям с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье (по местному времени). Стрелок с места происшествия сразу скрылся. На данный момент известно, что полиция нейтрализовала стрелявшего мужчину. Раненые госпитализированы.

Пользователи соцсетей размещают фото и видеозаписи с места происшествия в Лас-Вегасе.