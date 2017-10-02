В Лас-Вегасе неизвестный устроил стрельбу по людям в казино, есть жертвы
2 октября 2017, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Соединенных Штатах Америки два человека погибли и 24 человека ранены в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Вооруженное нападение на людей произошло на концерте музыки стиля кантри неподалеку от казино Mandalay Bay.
Злоумышленник начал стрелять по людям с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье (по местному времени). Стрелок с места происшествия сразу скрылся. На данный момент известно, что полиция нейтрализовала стрелявшего мужчину. Раненые госпитализированы.
Пользователи соцсетей размещают фото и видеозаписи с места происшествия в Лас-Вегасе.