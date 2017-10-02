Полиция США уточнила данные: более 50 погибших в Лас-Вегасе

В США полиция уточнила данные о погибших и раненных в результате стрельбы в Лас-Вегасе на концерте около казино. По информации шерифа, погибли более 50 человек, более 200 человек получили ранения.

По данным полиции, ликвидирован 64-летний местный житель Стивен Пэддок, который открыл стрельбу по людям - гостятм фестиваля кантри-музыки - с балкона 32 этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay.

Сейчас полиция ищет знакомую злоумышленника. По словам шерифа, Мэри Лу путешествовала вместе с подозреваемым.

Также в розыск объявлены два автомобиля — внедорожник Hyundai Tucson и минивэн Chrysler Pacifica Touring.