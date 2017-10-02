В Крыму пресекли деятельность экстремистов из запрещенной в России группировки

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Крыму деятельность запрещенной в России группировки «Таблиги Джамаат».

Соответствующую информацию некоторое время назад распространила пресс-служба ведомства. В сообщении ФСБ говорится о том, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Другие детали случившегося пока не раскрываются.

Ранее «Аргументы недели» писали, что на территории полуострова спецслужбами был задержан российский военнослужащий, подозревающийся в шпионаже в пользу Украины. В ходе допросов мужчина дал признательные показания, рассказав, что передавал секретные сведения в украинское Минобороны.