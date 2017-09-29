Задержанный в Крыму за шпионаж военный дал признательные показания

Задержанный в Крыму военнослужащий, гражданин РФ Дмитрий Долгополов признался, что работал на Главное управление разведки Минобороны Украины. О задержании в Симферополе россиян, подозреваемых в шпионаже, сегодня сообщали в ФСБ.

"Я передавал секретную информацию Главному управлению разведки минобороны Украины", - сказал Долгополов на допросе. ФСБ опубликовала запись задержания шпионов, - сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, Долгополов проходил военную службу на территории Республики Крым. Он и его знакомая Анна Сухоносова собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие гостайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота", - сообщили в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена"). Ведется следствие. Подозреваемым грозит большой тюремный срок.