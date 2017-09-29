ФСБ задержала в Крыму военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ сообщили о задержании в Крыму двух российских граждан по подозрению в шпионаже в пользу Украины - мужчины-военнослужащего и женщины.

По данным ФСБ, задержаны Долгополов Дмитрий Александрович и его знакомая Сухоносова Анна Станиславовна. Кик уточнили силовики, Долгополов проходит военную службу на территории Республики Крым.

По версии ФСБ, подозреваемые в шпионаже собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота РФ, - передает ТАСС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Виновным грозит до 20 лет заключения.