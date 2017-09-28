Адвокат Михаил Воронин рассказал подробности задержания гендиректора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева. Как известно, совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы находятся за границей.

По словам адвоката, накануне Кочнева допрашивали в качестве свидетеля «с шести вечера до полуночи». Ночью продолжились различные следственные действия. Прошли обыски в авиакомпании по различным адресам, а в девять утра Кочнев, находясь в СК, был задержан.

Причем, основание для задержание следователь назвал «довольно странное», отметил в разговоре с RT Воронин, - лицо застигнуто при совершении преступления. Защитник недоумевает, как человек, который десять часов находился в Следственном комитете, мог быть застигнут при совершении преступления.

Гендиректор авиакомпании назыал абсурдным обвинение по делу о хищении денежных средств клиентов.