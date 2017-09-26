Каннибалы из Краснодара могли поставлять мясо в кафе города - СМИ

Задержанные каннибалы из Краснодара на протяжении длительного времени пытались устроиться на работу в рестораны и предлагали свою продукцию. Один из владельцев кафе рассказал об этом в интервью "КП".

При устройстве на работу пару интересовало только то, откуда владелец берет мясо и предлагали услуги "поставки подешевле". Владелец бистро рассказал, как женщина устраивалась к нему на работу поваром. Он узнал Наталью, когда увидел в новостях, что каннибалы в Краснодаре попались правоохранителям. Бизнесмен рассказал, что во время собеседования претендентку не интересовали ни зарплата, ни условия работы, а только то, где закупают мясо.

На собеседование женщина приходила не одна - за дверью Наталью ждал муж.

Предприниматель также сообщил, что женщина отказалась заполнять бланк анкеты кандидата на должность повара, забрала его с собой, обещала принести завтра, но больше не появлялась.

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении двух человек - супругов - по факту каннибализма. Подозреваются муж и жена. Следственный комитет подтвердил задержание семьи краснодарских людоедов.

Обнародована видеозапись, снятая в квартире супругов Бакшаевых из Краснодара, которые подозреваются в каннибализме.