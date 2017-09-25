В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту каннибализма

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении двух человек - супругов - по факту каннибализма. Подозреваются муж и жена. Следственный комитет подтвердил задержание семьи краснодарских людоедов.

Следователи обнаружили у задержанных жителей Краснодара фрагменты человеческого тела. По предварительным данным, подозреваемые причастны к убийствам двух человек.

Страшная информация о краснодарских людоедах появилась ранее в СМИ. Предположительно, супруги могли погубить от 7 до 30 человек. Не исключено, что мужчина и женщина не только убивали, но и расчленяли и ели своих жертв.

Местные СМИ писали о том, что 12 сентября на территории военного авиационного училища по улице Дзержинского в Краснодаре были обнаружены фрагменты тела женщины. Полиции удалось установить подозреваемого после того, как дорожный рабочий нашел на улице телефон, на котором хранились фотографии с отрубленными частями человеческого тела.

Правоохранители задержали 35-летнего местного жителя. Расследованием дела занимаются сотрудники Следственного отдела по Прикубанскому округу города Краснодара.