Как жили краснодарские каннибалы, сняли на видео

Обнародована видеозапись, снятая в квартире супругов Бакшаевых из Краснодара, которые подозреваются в каннибализме. Телефон с жуткими снимками случайно нашел дорожный рабочий, так история получила широкую огласку.

На телефонных снимках мужчина позировал с частями человеческих тел. Найти хозяина телефона правоохранителям не составило труда. СМИ пишут о 30 жертвах, которые считались пропавшими без вести с 1999 года. Следственный комитет пока сообщил о расследовании одного эпизода, жертва которого уже установлена.

Супруги-каннибалы проживали на территории Краснодарского летного училища, где и, по предварительным данным, готовили в пищу останки своих жертв. Наталья работала в училище старшей медсестрой, но за пьянку ее выгнали с работы. Супруг занимается ремонтом. Соседи по общежитию обвиняют Наталью в пьянстве, воровстве и нечистоплотности. Какой хозяйкой была подозреваемая, хорошо видно и на кадрах съемки.

После появившихся в СМИ новостей и ареста парочки, знакомы Натальи отказываются верить, что она занималась такими вещами в течение 20 лет, тем более, что с Дмитрием она познакомилась лет 6-7 назад, после того, как умер ее второй муж-офицер. Кстати, от первого брака у женщины есть взрослый сын, которого воспитывал отец. Он давно уже не общается с опустившейся матерью.