СК раскрыл детали последнего убийства краснодарских каннибалов

В Краснодаре задержаны муж и жена по подозрению в серии убийств и каннибализме. Выйти на след преступников помог случай: дорожные рабочие нашли мобильный телефон с жуткими фотографиями, на которых мужчина позировал с фрагментами человеческих тел.

Установить личность подозреваемого не составило труда. Им оказался 35-летний местный житель Дмитрий Бакшеев. СМИ пишут о 30 жертвах супругов-каннибалов, но следствие пока проводит проверку в отношении одного эпизода, к которому, как предполагается, причастны оба супруга. Личность убитой ими женщины уже установлена, это уроженка Кировской области из города Омутнинск. В полиции ищут ее родственников.

Как стало известно LIFE, краснодарские каннибалы убили свою жертву после конфликта в состоянии алкогольного опьянения. Преступление было совершено на заброшенном пустыре в районе улицы Гастелло в Краснодаре.

Это с ее фрагментами тела Бакшеев сделал селфи. Некоторые части тела мужчина спрятал на месте (позже они были найдены в подвале здания и на прилегающей территории), а частично забрал с собой. Части тела женщины Дмитрий и его супруга Наталья хранили в солевом растворе в общежитии военного авиационного училища, где проживали. Супруга Бакшеева работала в этом училище медсестрой, супруг - разнорабочим, в основном занимался отделкой квартир. Знакомые пары говорят, что никогда бы не подумали про них плохого.



