Мать жестоко убитой в Новокузнецке школьницы рассказала о соседе-педофиле

Мать 12-летней девочки, жестоко убитой в Новокузнецке, рассказала о соседе-педофиле. Когда женщине предъявили убийцу и насильника младшей дочери, она просто не поверила.

С 40-летним Евгением Бухариным они проживали по соседству, знали друг друга с детства, общались семьями, раньше он работал вместе с отцом ребенка. У преступника самого есть дети.

На очной ставке безутешная мать попыталась выяснить, почему он так поступил с Викой, за что мстил, но педофил лишь отворачивался в сторону и не проронил ни слова. Он отказался сотрудничать со следствием, ссылаясь на статью 51 Конституции - никто не обязан свидетельствовать против себя самого.

Экспертиза подтвердила, что изнасилованную 12-летнюю школьницу сбросили в вентиляционный штрек шахты «Абашевская» еще живой. У нее не было шансов спастись из-за травм и глубины. Даже мертвого ребенка подняли на поверхность с трудом - глубина шахты составляет более 100 метров. Как установила экспертиза, причиной смерти ребенка стала сочетанная травма головы, шеи и грудной клетки, образовавшаяся от падения с высоты.







