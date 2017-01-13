В Америке нашли девушку, украденную из роддома 18 лет назад

Тот, кто считает сценарии к индийским фильмам излишне сказочными, могут разувериться в своих представлениях о жизни. В США найден ребенок, похищенный из роддома 18 лет назад, а похитительница будет наказана.

Справедливость восторжествовала, пускай и спустя 18 лет. В США за кражу новорожденной девочки Камия Мобли приговорена ее похитительница Глория Уильямс, сообщает ТАСС.

Следствие выяснило, что Глория похитила ребенка, переодевшись врачом. Теперь темнокожая американка ответит перед судом за похищение и за незаконную опеку над ребенком. Девочка была похищена из больницы штата Флорида в 1998 году, а нашли ее в штате Южная Каролина.

Отмечается, что Камия Мобли чувствует себя прекрасно. Пока не известно, какое наказание похитительнице выберет суд, но в США с этим строго. В 2011 году Филипп Гарридо получил 431 год тюрьмы за похищение американки Джейси Ли Дьюгард, которую, кстати, тоже нашли спустя 18 лет.