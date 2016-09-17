Похищение братьев в Туле: отец домогался своих сыновей

Появляются подробности инцидента с похищением двоих детей из школы под Тулой. Семья похищенных братьев рассказала, что отец совершал в отношении мальчиков действия сексуального характера.

Отцу было запрещено видеться с сыновьями по решению суда. Мать ребят была уверена, что детей похитил он, сообщает "КП".

Возбуждено уголовное дело по статье "похищение двух лиц, заведомо несовершеннолетних".

Двух детей школьного возраста, похищенных в пятницу, 15 сентября, из школы в поселке Рассвет Ленинского района Тульской области, нашли живыми и здоровыми в Москве. Подозреваемый мужчина был задержан. 7-летний и 9-летний мальчики были с ним.

Ранее сообщалось, из школы в поселке Рассвет под Тулой были похищены двое детей семи и девяти лет. К похищению братьев в Тульской области причастен их отец.



