К похищению братьев в Тульской области причастен их отец

Из школы в поселке Рассвет под Тулой были похищены двое детей семи и девяти лет. ГАЗ «Соболь», на котором 15 сентября увезли детей, нашли брошенным в садовом товариществе около деревни Волынь Ленинского района.

Их отец – 41-летний житель Тульской области, который, по версии следствия, причастен к совершению преступления, объявлен в розыск, сообщается на сайте СК Тульской области.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье «похищение двух лиц, заведомо несовершеннолетних». Санкция данной статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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