Дети, похищенные в Туле, найдены живыми в Москве

Двух детей школьного возраста, похищенных в пятницу, 15 сентября, из школы в поселке Рассвет Ленинского района Тульской области, нашли живыми и здоровыми в Москве. По версия следствия, к похищению детей причастен их отец.

41-летний житель Тульской области объявлен в розыск. По факту похищения двоих детей из школы следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух несовершеннолетних).

По предварительной версии следствия, неустановленные лица насильно забрали двух учеников – мальчиков 2007 и 2009 годов рождения - из школы, усадили в автомобиль ГАЗ «Соболь» и скрылись с места преступления.

Автомобиль нашли в одном из садоводческих товариществ около деревни Волынь Ленинского района. По версии следствия, отец пересадил детей в автомобиль Renault Logan и вывез их из области. Найденные дети переданы матери и отчиму.

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