В центре Калуги похитили младенца

Трехмесячный ребенок был похищен в центре Калуги. Девятнадцатилетняя мать дала подержать младенца малознакомой женщине, которая отошла с ним за угол торгового центра, а затем скрылась. Поняв, что женщина с ребенком не вернется, мать обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

В результате предпринятых следственно-розыскных мероприятий похитительницу удалось найти в тот же день. Ребенок не пострадал и был возвращен родителям. Подозреваемая задержана. Свою вину женщина признала полностью, однако мотивы преступления пока не называются. В данный момент подозреваемая заключена под стражу, ведется следствие.

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