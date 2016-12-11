В Петербурге шестиклассник ударил своего приятеля ножом

Инцидент с учениками шестого класса произошел еще утром 10 декабря, но полиция о поножовщине среди школьников узнала только к вечеру, когда раненый шестиклассник обратился за помощью в больницу.

Медики диагностировали «криминальную рану» и сообщили об этом в полицию, передает «Лайф».

Врачи с удивлением обнаружили у ученика шестого класса ножевое ранение в спину. Стражам порядка школьник поведал, что утром поссорился со своим однокашником и тот всадил ему нож в спину. Сообщается, что здоровью школьника сейчас ничего не угрожает, он проходит амбулаторное лечение. Следователи изучают обстоятельства школьной поножовщины.