Красноярский подросток в драке схватился за нож

Для пятнадцатилетнего подростка драка с его семнадцатилетним знакомым закончилась трагически. Агрессивно настроенный приятель пустил в ход нож. Школьник скончался от полученных ранений.

Драка произошла на окраине поселка Шушенское Красноярского края. В данный момент причины конфликта выясняются. Установлено, что семнадцатилетний учащийся сельскохозяйственного колледжа находился под воздействием наркотических веществ. Будучи в состоянии агрессии, он применил нож против своего оппонента. Полученные ранения привели к гибели юноши.

В данный момент подозреваемый задержан и сознался в совершении преступления.

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