В Петербурге задержали крупного чиновника МВД за взятку в 50 миллионов рублей

В Северной столице при получении взятки в 50 миллионов рублей 8 декабря был задержан офицер управления собственной безопасности МВД РФ Юрий Тимченко. Его подозревают в вымогательстве 100 миллионов рублей.

По версии следствия, Тимченко требовал у компании «Деловые линии» 100 миллионов рублей, обещая «посодействовать» в их проблеме: на фирму завели дело по неуплате налогов в миллиард рублей. Тимченко обещал руководству предприятия помощь в прекращении уголовного преследования и в снятии арестов с его счетов.

Отмечается, что при задержании Тимченко была использована «кукла» (муляж) 50 млн рублей. После задержания предполагаемого взяточника оперативники обыскали его рабочий кабинет и нашли наличности на 350 тысяч рублей.

В настоящее время Главк МВД начал собственное расследование и проверку своего подразделения в Санкт-Петербурге.