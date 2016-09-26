Замглавы свердловского УБЭП попался на взятке

В свердловском главке МВД 26 сентября прошли обыски по делу о взятке. По версии следствия, замначальника местного отдела УБЭП и противодействию коррупции Максим Касаткин принял взятку от бизнесмена.

Обвинения предъявлены и гражданину Эдуарду Краеву (бизнесмен), и полицейскому. В зависимости от роли каждого из них в деле, они ответят по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве», сообщает СК России.

Следователи и оперативники УФСБ России по Свердловской области в рамках расследования этого дела на прошедшей неделе провели обыски в региональном управлении по налоговым преступлениям.

Следствие установило, что с июля по 11 августа 2016 года подозреваемые вступили в преступный сговор: Касаткин при посредничестве Краева принимал взятки в размере 2 млн рублей. Деньги подсудимые вымогали у директора коммерческой организации за то, чтобы МВД не проверяло финансово-хозяйственную деятельность предприятия.