Соучастники хищения государственных денег присвоили в общей сложности более 1,1 миллиарда рублей, говорится в заявлении Следственного Комитета России 26 ноября. Виновен в растрате Анатолий Рязанов.

Глава строительной фирмы ООО "Стройконструкция С" Анатолий Рязанов обвиняется в крупной растрате государственных денег в особо крупном размере, сообщает СК РФ на своем сайте.

По делу о растрате на космодроме «Восточный» проходит группа лиц, в том числе и начальник ФГУП "Спецстройсервис" (подразделение Спецстроя России") Андрей Ярцев и еще три человека.

Схема мошенничества была проста: на федеральные деньги компанией Рязанова закупались строительные материалы у конторы Ярцева по весьма завышенным ценам. Следствие выяснило, что при реальной стоимости закупленного 600 миллионов рублей подельники потратили 1,1 миллиарда.

Имущество Рязанова арестовано, он активно сотрудничает со следствием.

Космодром «Восточный» стал строиться началось в Амурской области в 2012 году. Площадь строительства – порядка 700 кв. километров. Следствие считает, что всего при возведении «Восточного» было украдено более пяти миллиардов рублей.