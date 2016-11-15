Из СКР, где проходил многочасовой допрос Алексея Улюкаева, главу Минэкономразвития доставили в Басманный суд. Там будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.



Следствие попросило поместить министра, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, под домашний арест. Объясняется это тем, что чиновник имеет доступ к государственным секретам и не может быть отправлен в СИЗО, как обычный задержанный.

Улюкаев в суде отказался признавать свою вину в получении взятки и других противоправных действиях.



С самого начала зная об оперативной разработке Улюкаева, президент не уволил министра. Медлит с этим решением и сейчас. Прессу-секретарю Владимира Путина ничего не известно об отставке главы МЭРа. Это решение президент вправе принять самостоятельно либо по представлению председателя правительства Дмитрия Медведева. Они сегодня уже обсудили арест Улюкаева.



