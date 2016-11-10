Стритрейсершу Багдасарян приговорили к обязательным работам

Ни травма позвоночника, ни проблемы с сердцем, ни диабет, обнаружившиеся у задержанной за агрессивную езду Мары Багдасарян, судей не смягчили. Приговор: 410 часов обязательных работ по совокупности.

Мару признали виновной в пяти административных правонарушениях. По совокоупности содеянного и наказание, передает «Лента.ру».

Мара Багдасарян приговор получила минимально жесткий, считает пресс-секретарь московского Савеловского суда Константин Тимошин. Мара ответила за уклонение от неуплаты штрафов за нарушение ПДД. Сообщается, что уличная гонщица не оплатила 51 квитанцию о штрафе.

Напомним, Мара Багдасарян была свидетелем по делу о гонках на «Mерседес Гелендваген» по Москве и получила 10 суток административного ареста за то, что не подчинилась законному требованию стража порядка.