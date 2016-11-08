В Москве украли красную икру на 23 миллиона

Тринадцать тонн красной икры «ушли» через прореху в заборе. Бетонный забор, огораживающий коммерческие склады в Москве на улице Магистральной, как оказалось, был поврежден, чем и воспользовались воры.

«Икорные воры» очень хорошо умеют долбить и пилить. Бетонный забор вокруг вожделенных складов они пробили заранее, а когда им воспользовались, то им оставалось лишь пропилить стенки железных контейнеров, в которых хранилась икра, передает russian.rt.com.

Отмечается, что воры вскрыли именно те три контейнера, в которых была икра, не тронув остальные, где продукция была дешевле.

В итоге похищено 13 тонн пластиковых кубов с красной икрой на сумму 23 миллиона рублей. Похитителей ищет полиция, уголовное дело заведено по статье «Кража».