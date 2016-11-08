В Москве украли красную икру на 23 миллиона

СРОЧНО
|12:18  Нефть подорожает до $155 за баррель. Но не сейчас |12:01  Российскую студентку похитили, чтобы вывезти в Сирию |11:43  Российский МИД: Россия не замораживает конфликт на Украине |11:43  Извращенец надругался над мальчиком с ограниченными возможностями в туалете ТЦ |10:03  Выборы в США: Нью-Гэмпшир голосует за Трампа |09:26  Эксперт: Китай устроит мировой кризис |08:55  Змея заставила экстренно посадить самолёт в Мексике (ВИДЕО) |07:41  В Мексике футболист ударом головы убил судью |07:06  В Китае стали строить первую в мире плавучую АЭС |06:50  Премию МОК "Женщины и спорт" впервые получил мужчина |07.11 21:47  Захарова: дипломатам РФ запретили даже приближаться к избирательным участкам |07.11 21:32  Стритрейсерша Мара Багдасарян арестована на 10 суток |07.11 20:48  Администрацию Янтарного выставят на продажу |07.11 20:47  Во Владимире на соревнованиях по боксу погиб подросток |07.11 20:13  В Москве задержали американца, подозреваемого в педофилии |07.11 19:27  В Подмосковном тире погибла женщина из-за ранения в голову |07.11 18:33  “Гонщицу” Мару Багдасарян отправили на обязательные работы |07.11 17:22  Сибиряк удачно обменял рваную сторублевку на 435 тысяч рублей |07.11 17:05  В Москве задержали подозреваемого в убийстве чемпиона мира по кикбоксингу ВИДЕО |07.11 15:25  Энди Маррей впервые возглавил рейтинг теннисистов мира |07.11 15:20  Саакашвили заявил, что подал в отставку из-за “обнаглевших рож” |07.11 13:45  Телеканал CNN и Демократическая партия «подставили» Дональда Трампа |07.11 12:23  Гибель школьницы от антибиотика раcследуется в Курске |07.11 12:10  В Касимове завершилось юниорское Первенство России по ММА |07.11 11:52  Участница «гонки мажоров» Мара Багдасарян оказалась злостной «рецидивисткой» |07.11 10:28  Пермский школьник упал с 16-го этажа |07.11 09:17  За минувшие сутки в Москве произошло 562 ДТП, есть погибшие |07.11 08:41  Школьник скончался под Омском во время награждения за спортивные достижения |07.11 07:48  Эрдоган жестко высказался по поводу Запада |07.11 00:06  Шамиль Тарпищев: Года через три снова поборемся за Кубок Дэвиса
Москва

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Криминал

В Москве украли красную икру на 23 миллиона

8 ноября 2016, 11:59 [ «АН-Москва» ]

В Москве украли красную икру на 23 миллиона
pixabay.com

Тринадцать тонн красной икры «ушли» через прореху в заборе. Бетонный забор, огораживающий коммерческие склады в Москве на улице Магистральной, как оказалось, был поврежден, чем и воспользовались воры.

«Икорные воры» очень хорошо умеют долбить и пилить. Бетонный забор вокруг вожделенных складов они пробили заранее, а когда им воспользовались, то им оставалось лишь пропилить стенки железных контейнеров, в которых хранилась икра, передает russian.rt.com.

Отмечается, что воры вскрыли именно те три контейнера, в которых была икра, не тронув остальные, где продукция была дешевле.

В итоге похищено 13 тонн пластиковых кубов с красной икрой на сумму 23 миллиона рублей. Похитителей ищет полиция, уголовное дело заведено по статье «Кража».

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Наука

В Сингапуре ученые создают «шапку-невидимку»

В Сингапуре ученые создают «шапку-невидимку»

Специалисты находятся на пороге мирового открытия. Они создали прибор, способный прятать предметы от человеческих глаз. Ученые считают, что новшество сможет особенно пригодится в военных целях.

//В мире

Громкая отставка: куда и почему уходит Саакашвили?

Громкая отставка: куда и почему уходит Саакашвили?

Отставка Михаила Саакашвили не стала ни для кого сюрпризом. Еще после поражения его партии на выборах в Грузии началось бурное обсуждение того, по какому пути пойдет «президент Одесской ОГА» дальше.

//Общество

Бедным федеральным чиновникам повысят зарплаты более чем на треть

Бедным федеральным чиновникам повысят зарплаты более чем на треть

Правительство знает, кому действительно важно индексировать зарплаты. С января 2019 года у федеральных госслужащих они вырастут на 38% относительно средней, составляющей сейчас 99,9 тысяч рублей в месяц.

//Общество

Новый способ экономии бюджета за счет горячей воды придумал Роспотребнадзор

Новый способ экономии бюджета за счет горячей воды придумал Роспотребнадзор

Новый способ сэкономить бюджет придумал Роспотребнадзор. Уже с ближайшей весны горячая вода в наших квартирах может стать тёплой: согласно готовящемуся нормативному акту температуру снизят на 10 градусов.

//Общество

"Три веселых буквы" отмечают юбилей: КВНу - 55 (ВИДЕО)

"Три веселых буквы" отмечают юбилей: КВНу - 55 (ВИДЕО)

Как сказал бессменный ведущий популярнейшего телепроекта Александр Масляков, секрет успеха КВН объяснить сложно, - его надо просто смотреть и радоваться. Вот так мы все «смотрим и радуемся» уже 55 лет!

//Происшествия

Извращенец надругался над мальчиком с ограниченными возможностями в туалете ТЦ

Извращенец надругался над мальчиком с ограниченными возможностями в туалете ТЦ

Шокирующий инцидент произошел в одном из торговых центров в подмосковных Люберцах. Педофил надругался над 12-летним мальчиком прямо в туалете торгового заведения. С заявлением в полицию обратилась его мать.

//Общество

Синоптики: грядущая зима будет холоднее предыдущей

Синоптики: грядущая зима будет холоднее предыдущей

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ждать от погоды в конце осени и какими будут предстоящие зимние месяцы. По его словам, столбик термометра может опуститься до довольно низких отметок.

//В мире

Джоли и Питт заключили соглашение об опеке над детьми

Джоли и Питт заключили соглашение об опеке над детьми

Совсем недавно сообщалось, что Брэд Питт хочет оспорить в суде единоличную опеку над детьми, предоставленную его экс-супруге. Теперь стало известно, что "звездной" паре удалось договориться.

//Наука

Ученые зафиксировали сигнал, отправленный семь миллиардов лет назад

Ученые зафиксировали сигнал, отправленный семь миллиардов лет назад

Необычное явление удалось установить команде международных астрофизиков. Они зафиксировали самый далекий из известных науке источник высокоэнергетического гамма-излучения - блазар QSO B0218+357.

//В мире

Samsung подверглась первым обыскам полиции в истории

Samsung подверглась первым обыскам полиции в истории

Первые в истории всемирно известной компании Samsung Electronics обыски произошли в её штаб-квартире в Сеуле. Правда, они оказались связаны не с взрывающимися смартфонами и не с отлетающими крышками стиралок.

//Общество

В российском правительстве опровергли рост чиновничьих зарплат на 38%

В российском правительстве опровергли рост чиновничьих зарплат на 38%

В правительственном управлении пресс-службы опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о повышении на 38 процентов зарплат федеральным госслужащим с начала 2019 года. Минфин опроверг эти данные.

//Новости ADWILE

//Здоровье

Таблетка с отпечатками пальцев

Таблетка с отпечатками пальцев

Вице-спикер Ольга Голодец, очевидно, решила остаться в памяти россиян не только сочащимися благополучием личными декларациями о доходах, но и благими делами сугубо общественной направленности.

//В мире

В Китае обезьяна-пророк предсказала нового президента Америки

В Китае обезьяна-пророк предсказала нового президента Америки

Геда уже прославилась своими пророчествами. Обезьяна предсказала, что Португалия станет чемпионом Европы по футболу. Теперь животное попросили определить, кого выберут следующим американским лидером.

//Экономика

Нефть подорожает до $155 за баррель. Но не сейчас

Нефть подорожает до $155 за баррель. Но не сейчас

Стоимость нефти вырастет до 155 долларов за баррель, считает ОПЕК. Правда, только к 2040 году, когда доля газа в мировом энергобалансе, скорее всего, превысит нефтяную. В следующем году цена будет около $40.

//Происшествия

Российскую студентку похитили, чтобы вывезти в Сирию

Российскую студентку похитили, чтобы вывезти в Сирию

Около месяца девушку держали взаперти в одной из квартир в столице. Вместе с ней проживали восемь мужчин. Один из них подозревается в связях с террористами. К счастью, студентке РУДН удалось позвонить родным.

//Криминал

В Москве украли красную икру на 23 миллиона

В Москве украли красную икру на 23 миллиона

Тринадцать тонн красной икры «ушли» через прореху в заборе. Бетонный забор, огораживающий коммерческие склады в Москве на улице Магистральной, как оказалось, был поврежден, чем и воспользовались воры.

//Политика

Российский МИД: Россия не замораживает конфликт на Украине

Российский МИД: Россия не замораживает конфликт на Украине

Российская Федерация крайне заинтересована в разрешении конфликтов, что происходят у ее границ и уж никак не в их замораживании, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров на "Потсдамских встречах".

//новости MIXADVERT.com

//Общество

МИД РФ: давление на дипломатов при выборах в США повлечет ответные меры

МИД РФ: давление на дипломатов при выборах в США повлечет ответные меры

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что действия Америки в отношении официальных представителей нашей страны абсолютно неприемлемы. Однако Москва сделала выводы и определила ответные меры.

//Общество

Госпитализирована актриса Юлия Борисова

Госпитализирована актриса Юлия Борисова

Сегодня стало известно о срочной госпитализации известной актрисы театра и кино Юлии Борисовой. 91-летнюю артистку доставила в одну из московских клиник бригада скорой помощи, которую женщина сама вызвала.

//Авиа, ж/д транспорт

В Москве открылась последняя станция МЦК

В Москве открылась последняя станция МЦК

Тридцать первая по счету и замыкающая кольцо станция Московской кольцевой железной дроги начала работу 8 ноября. Станция под названием "Панфиловская" стала работать с 05.50 по московскому времени.

//В мире

Врагу не сдается наш гордый "Варяг", но Украина его арестовала

Врагу не сдается наш гордый "Варяг", но Украина его арестовала

Сухогруз «Варяг» будет немедленно арестован, как только он станет доступен украинским силовикам, то есть если войдет в любой порт, подконтрольный Киеву, сообщает 8 ноября одесская прокуратура.

//Общество

В Санкт-Петербурге задержали террористов

В Санкт-Петербурге задержали террористов

Спецслужбам удалось выследить членов террористической группировки, которые проживали на территории региона. Об этом сообщили в УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

//Политика

Выборы в США: Нью-Гэмпшир голосует за Трампа

Выборы в США: Нью-Гэмпшир голосует за Трампа

В США многое подчинено рекламе, а выборы президента страны – тем более. Голосование в штате, где живет около 100 жителей, – реклама местных гостиниц, которые организовали у себя избирательные участки.

//Новости партнеров

//Туризм

Туроператоры сообщили, сколько будет стоить путевка в Египет

Туроператоры сообщили, сколько будет стоить путевка в Египет

Как рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Борзыкин, граждане нашей страны смогут попасть в страну фараонов в течение недели после возобновления авиасообщения между двумя странами.

//Общество

Работники прессы определили самые некрасивые здания в Петербурге

Работники прессы определили самые некрасивые здания в Петербурге

Большинство считает, и заслуженно, что Петербург - один из самых красивых городов мира. Это уже давно парадигма, подтвержденная ЮНЕСКО и подобными уважаемыми организациями.

//Наука

Ученые расшифровали "байкальское чудо" (ВИДЕО)

Ученые расшифровали "байкальское чудо" (ВИДЕО)

Тщательно изучив видеозаписи полета неизвестного объекта над озером Байкал 25 октября, астрономы пришли к выводу, что небесным телом был метеорит массой до 80 килограммов, который сгорел в атмосфере.

//В мире

Стали известны первые итоги голосования в США

Стали известны первые итоги голосования в США

Крохотная деревня Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир знаменита тем, что официальные итоги голосования её шести жителей на всех выборах становятся известными раньше всех в стране. Так случилось и сейчас.

//В мире

Новая роль «Шерлока»: Бенедикт Камбербэтч снялся в рекламе унитаза «будущего»

Новая роль «Шерлока»: Бенедикт Камбербэтч снялся в рекламе унитаза «будущего»

Актер, известный российскому зрителю по сериалу о популярном сыщике, выступил в необычном для него амплуа. Он решил освободить людей от диктата традиционных унитазов, снявшись в рекламе туалета будущего.

//Экономика

Эксперт: Китай устроит мировой кризис

Эксперт: Китай устроит мировой кризис

Бывший заместитель главы Минэкономразвития Михаил Дмитриев заявил, что новые экономические потрясения в мире родятся в Поднебесной. Именно из Китая придет беда, аналогичная «кредитному кризису» 2007 года в США.

//Общество

Для мужчин оборудуют "залы ожидания" в торговых центрах

Для мужчин оборудуют "залы ожидания" в торговых центрах

Если верить опросам, почти каждый второй мужчина не любит ходить по магазинам, тем более, за покупками не для себя. А что делать, если жена увлеклась шопингом и примерками? Хозяева торговых центров нашли выход.

//Культура

ШЕР И ЛОК вместо ШЕРЛОКА

ШЕР И ЛОК вместо ШЕРЛОКА

Кто-то умеет хорошо придумывать, кто-то – осуществлять, кто-то – держать на плаву начатое дело. А есть люди – они встречаются значительно реже - способные и придумать, и осуществить, и делать.

//В мире

Обама хочет отправить в отставку директора ФБР из-за дела о переписке Клинтон

Обама хочет отправить в отставку директора ФБР из-за дела о переписке Клинтон

Джеймса Коми обвинили в том, что он вмешался в ход избирательной кампании. Обама критиковал расследование ФБР в отношении переписки Хиллари Клинтон. Теперь, похоже, он может приступить от слов к действиям.

//Происшествия

Змея заставила экстренно посадить самолёт в Мексике (ВИДЕО)

Змея заставила экстренно посадить самолёт в Мексике (ВИДЕО)

Необычный пассажир перепугал остальных, летевших в мексиканском самолёте из города Торреон в Мехико. Зеленоватая змея выползла с полки для ручной клади над сидениями и висела до экстренной посадки самолёта.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры